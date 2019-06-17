Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 30 обстрелов, - ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 23 раза обстрелял позиции Объединенных сил:

- шесть раз Водяное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- два раза окраины населенного пункта Талаковка - из крупнокалиберных пулеметов;

- три раза вблизи Павлополя - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;

- Новотроицкое - из крупнокалиберных пулеметов;

- два раза окраины Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- четыре раза вблизи населенного пункта Пищевик - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- Богдановку - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, зенитной установки и стрелкового оружия;

- в районе Опытного - из минометов калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета;

- дважды Широкино - из 82 мм миномета, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- вблизи населенного пункта Новогнатовка - из станкового противотанкового гранатомета.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В штабе ООС обнародовали детали обстрела Марьинки: террористы били по жилым домам из ствольной артиллерии калибра 122 мм. ФОТОрепортаж

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 7 раз:

- дважды Пивденне - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- два раза Крымское - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- дважды Новотошковское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- окраины Станицы Луганской - из стрелкового оружия.

"За минувшие сутки двое украинских защитников получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.

По данным разведки 15 июня двое оккупантов получили ранения.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил 7 раз.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил 5 обстрелов позиций украинских защитников:

- вблизи населенного пункта Широкино - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- Лебединское - из противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

- окраину Талаковки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- в районе населенного пункта Пишевик - из крупнокалиберных пулеметов;

- Водяное - из автоматических гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг 2 раза обстрелял позиции Объединенных сил:

- окраину Пивденного - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- Новотошковское - из гранатомета различных систем, стрелкового оружия.

"За текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - сообщили в пресс-центре ОС.



