Турция не примет требований США относительно поставок российских ЗРК С-400, - глава МИД Чавушоглу

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Анкара не примет требований США по ЗРК С-400", - цитирует агентство "Анадолу" слова министра в ходе посещения приграничной с Сирией провинции Хатай.

Кроме этого, Чавушоглу затронул тему обстрелов турецких наблюдательных постов в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Министр назвал недопустимыми "агрессивные действия режима Башара Асада", охарактеризовав их как нарушающие соглашения Турции и России по Идлибу.

Министр пообещал дать "решительный отпор" действиям сирийских проправительственных сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ намерена поставить Турции ракетные комплексы С-400 уже в июле

Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции истребители-бомбардировщики F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400. Так, на прошлой неделе американские СМИ сообщили, что исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан предупредил в письме Анкару о готовности США полностью свернуть сотрудничество с ней по программе истребителей-бомбардировщиков F-35, если до 31 июля турецкая сторона не откажется от получения российских ЗРК С-400.

Представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявляла, что Вашингтон может прекратить участие Турции в программе F-35 и применить в отношении Анкары санкции в рамках закона CAATSA из-за закупок у России ЗРК С-400.

По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35, и эти самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

В воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает начала поставок С-400 Турции в первой половине июля.