В результате непогоды обесточены 107 населенных пунктов в трех областях, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 107 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Львовская - 67 н.п., Закарпатская - 38 н.п . и Луганская - 2 н.п.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В ГСЧС также сообщили, что 16 июня в г. Сватово (Луганская область) в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) повреждена крыша в школе № 8 на площади 1 тыс. 500 м2 и 10 окон, частично повреждены крыши в 14 жилых домах.

"Пострадавших в результате непогоды нет. Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что по состоянию на 7:00 17 июня в Херсонской области остаются подтопленными 212 домохозяйств, из них 24 жилых дома. Уровень воды постепенно спадает.

Для откачки воды привлечены 42 чел. и 15 ед. техники, из них от ГСЧС 27 чел. личного состава и 10 ед. техники. В течение суток откачано 11 тыс. 100 м³ воды (всего с начала работ 78 тыс. 600 м³). Проложен временный металлический трубопровод диаметром 150 мм для отвода откачанной воды за пределы населенного пункта.