Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
17.06.19 08:58

Евросоюз может приостановить безвиз для ряда стран, - комиссар ЕС Аврамопулос

С связи с возрастающим количеством соискателей убежища из стран, для которых действует безвизовый режим с Евросоюзом, Еврокомиссия пригрозила ввести меры противодействия. Если процесс будет продолжаться, ЕС может приостановить безвиз для отдельных стран.

ес,флаг,евросоюз

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил комиссар ЕС по миграции и внутренних делам Димитрис Аврамопулос в интервью газетам группы Funke, обнародованном в понедельник, 17 июня.

По словам Аврамопулоса, меры противодействия могут коснуться стран Западных Балкан и Латинской Америки.

"Наше послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, ясно: защищать эту привилегию - ваша ответственность", - подчеркнул еврокомиссар.

Он выразил надежду, что подобных крайних мер еще можно избежать.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Супруги из РФ попросили политического убежища в Украине, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Между тем, количество нелегальных соискателей убежища в ЕС в целом опустилось на уровень 2014 года до начала миграционного кризиса. В первые месяцы 2019 года оно продолжало падать и достигло 32 400 человек, уменьшившись на 31 процент в сравнении с тем же периодом предыдущего года.

По данным Европейского бюро поддержки миграционных процессов (EASO), в первые четыре месяца текущего года почти каждое четвертое заявление об убежище в ЕС подавалось от гражданина одной из стран, заключивших с ЕС соглашение о безвизовом режиме.

К примеру, количество соискателей убежища из Венесуэлы в сравнении с таким же периодом 2018 года выросло на 121% и достигло 14 257 человек, из Колумбии - на 156% (8097 человек), из Албании - на 30% (7138 человек). Положительный ответ получает лишь меньшинство таких соискателей.

Ранее, 10 июня, сообщалось, что общее количество соискателей убежища в ЕС существенно выросло. С января по конец апреля около 206 тысяч 500 человек впервые подали ходатайство о предоставлении им убежища на территории ЕС, что на 15% больше, чем за тот же период прошлого года.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100