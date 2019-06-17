Вокруг меня была враждебная система - СБУ, прокуратура, таможенники… - Гройсман

"Надеюсь, что с приходом нового президента будет вычищена вся правоохранительная система, туда придут нормальные люди, они будут работать над тем, чтобы создать нормальные условия правоохранительной системы для экономики", - сказал Гройсман в воскресенье в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что для стабилизации экономики, для поступления инвестиций необходимы поступления доходов в бюджет от детенизации экономики, от борьбы с контрабандой.

"Кое-что мне удалось сделать, но много чего не удалось сделать, потому что вся система вокруг меня была абсолютно враждебная - СБУ, прокуратура, таможенники… Мне трудно было пробиться, кого-то поменять, изменить в этой системе у мене не было никаких рычагов", - отметил Гройсман.

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"В предыдущий период, к большому сожалению, у предыдущего президента такой воли не было и мои разговоры заканчивались просто нечем. Сейчас я имею шанс", – подытожил премьер-министр.