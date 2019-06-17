После введения нового правописания нужно менять Конституцию с учетом новых правил, - замглавы Минобразования Стриха

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ученый рассказал в интервью "Главкому".

В то же время Стриха отметил, что он "политический реалист и понимает, что в ближайшее время этого не произойдет - сначала государству следует пережить эпоху "Зе".

"Перед нами очень много вызовов сейчас и, очевидно, тот вызов, о котором мы говорим сейчас не самый большой. Сейчас нам надо защитить и закрепить это правописание", - считает сопредседатель Комиссии по вопросам правописания.

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"Такой вариант тоже возможен, но для того мы и проводили наше решение консенсусом, чтобы человек, который вздумает отменить постановление Кабмина, одновременно зачеркнет единогласное решение коллегии министерства и президиума Академии наук", - сказал ученый и отметил, что "президиум и Академия - это очень консервативный орган, то есть, их единогласное решение - это сложная вещь".

Стриха также напомнил, что новое правописание было единогласно принято и членами Комиссии по вопросам правописания.

"То есть человек, который решится отменить эти изменения, противопоставит себя всему языковому сообществу", - утверждает заместитель министра образования и науки Украины.

Напомним, 22 мая Кабинет министров одобрил "Украинское правописание" в новой редакции, разработанной Украинской национальной комиссией по вопросам правописания.

Как сообщалось, 3 июня Минобразования опубликовало финальные изменения в правописании.