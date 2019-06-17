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17.06.19 10:26

Пограничники передали полиции воевавшего на Донбассе наемника РФ

Оперативные сотрудники Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы на КПВВ "Новотроицкое" пресекли попытку перемещения через линию соприкосновения гражданина Украины, который принимал непосредственное участие в деятельности российской оккупационной администрации на Донбассе.

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Как сообщает департамент по работе с СМИ Госпогранслужбы, оперативники установили, что в 2015 году "наш соотечественник принимал участие в преступных действиях подразделений так называемого Казачьего Союза войска Донского", передает Цензор.НЕТ.

Для проведения соответствующих следственных действий, гражданина передали следователям ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области, по этому факту направлено уведомление об уголовном преступлении по ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности".

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