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17.06.19 12:15

Lexus врезался в припаркованный ВАЗ на трассе Одесса-Киев: трое погибших, - полиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на трассе Киев-Одесса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

"Сегодня ночью в 10-ти км от села Воробьевка Великомихайловского района водитель "Лексуса", который двигался в сторону Одессы, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине ВАЗом. От удара последний выбросило на еще один легковой автомобиль, стоявший рядом.

В результате аварии водитель и двое пассажиров ВАЗа получили тяжелые травмы и погибли по дороге в больницу, еще один пассажир, а также водитель "Лексуса" с двумя его пассажирами были госпитализированы с травмами различной степени тяжести", -  сказано в сообщении.

Lexus врезался в припаркованный ВАЗ на трассе Одесса-Киев: трое погибших, - полиция 01

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На месте происшествия работают правоохранители. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Lexus врезался в припаркованный ВАЗ на трассе Одесса-Киев: трое погибших, - полиция 02

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