Lexus врезался в припаркованный ВАЗ на трассе Одесса-Киев: трое погибших, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

"Сегодня ночью в 10-ти км от села Воробьевка Великомихайловского района водитель "Лексуса", который двигался в сторону Одессы, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине ВАЗом. От удара последний выбросило на еще один легковой автомобиль, стоявший рядом.

В результате аварии водитель и двое пассажиров ВАЗа получили тяжелые травмы и погибли по дороге в больницу, еще один пассажир, а также водитель "Лексуса" с двумя его пассажирами были госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Смертельное ДТП под Харьковом: 24-летний водитель автомобиля Geely "влетел" в автобус с 50 пассажирами. ФОТО

На месте происшествия работают правоохранители. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.