Беспилотник наблюдателей на оккупированном участке границы с РФ зафиксировал разгрузку вагонов в военные грузовики, - ОБСЕ

Об этом сообщается в отчете миссии, передает Цензор.НЕТ.



Грузовики курсировали между железнодорожной станцией и складским помещением в приграничном оккупированном Суходольске Луганской области.



На платформе жд-станции в Суходольске беспилотник миссии зафиксировал 14 военных грузовиков и18 железнодорожных товарных вагонов.

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"БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал несколько военных грузовиков, курсировавших на протяжении 2,5 часов между главным зданием железнодорожной станции и складским помещением, расположенным к юго-западу от станции", — сказано в отчете.



Упомянутые жд-пути ведут к подконтрольному боевикам Молодогвардейску и на восток к границе с РФ.



Тот же беспилотник позже зафиксировал, как 3 из 5-ти военных грузовиков выезжали со станции и двигались в направлении к огражденному объекту, где расположено большое складское помещение недалеко от автодороги М04.



Груз из двух грузовиков выгрузили в складское помещение. В течение часа на территорию объекта въехали еще 7 военных грузовиков, следовавших к погрузочной площадке.



БПЛА также зафиксировал, как 4 военных грузовика выехали из станции и проследовали на юго-запад к вышеупомянутому складскому помещению.