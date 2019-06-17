Заявление Совета ЕС: Непризнание аннексии Крыма является фундаментальным подходом для сотрудничества в Черном море

Об этом говорится в выводах Совета ЕС по задействованию ЕС в региональном сотрудничестве в регионе Черного моря, принятых сегодня в Люксембурге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что Совет ЕС обеспокоен вызовами в области безопасности в регионе Черного моря. В этом контексте он подтверждает, что соблюдение международного права, в том числе принципов независимости, суверенитета и территориальной целостности, Конвенции ООН по морскому праву и, в частности свободы судоходства, а также стратегических решений ЕС и его политики непризнания незаконной аннексии Крыма являются фундаментальными для подхода относительно регионального сотрудничества в регионе Черного моря.

Кроме того, главы МИД стран-членов ЕС подтвердили твердую настроенность укреплять процветание, стабильность и устойчивость в регионе Черного моря.

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"Совет ЕС отмечает повышение стратегического значения региона Черного моря для ЕС и призывает к более активному участию в региональном взаимодействии в соответствии с принципами глобальной стратегии ЕС и пересмотренной европейской политики соседства. Прежде всего, Совет ЕС подчеркивает важность использования новых возможностей для экономического развития, устойчивости и сплоченности в регионе и за его пределами", - подчеркивается в сообщении.