"Смогу в самые короткие сроки вникнуть в специфику": Бухарев обосновал правильность решения Зеленского назначить его главой СВР

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Во-первых, у меня большой и успешный опыт работы за рубежом и создания эффективного агентурного аппарата, у меня налаженные контакты с западными спецслужбами. Во-вторых, я прошел всю служебную лестницу вплоть до должности первого заместителя председателя СБУ, считаю себя профессионалом, который может предъявить результаты работы", - отметил Бухарев.

Во-третьих, по словам главы СВР, он получил опыт управления во время войны с Россией.

"Я в санкционном списке РФ, и сделаю все, чтобы добиться освобождения нашей страны от оккупации, готов брать ответственность за поступки на себя. В-четвертых, я знаю многих сотрудников Службы внешней разведки, когда-то она входила в состав СБУ, туда перешли многие сотрудники СБУ, и смогу в самые короткие сроки вникнуть в специфику", - отметил он.

Кроме того, считает Бухарев, на такую должность "Верховный Главнокомандующий как раз должен подбирать людей, которые пользуются доверием и имеют контакт.

"Это нормальная практика и для западных спецслужб. Мы видим, что не внимание к данным разведки во время войны с РФ не раз приводило руководство нашей страны к неверным выводам по обстановке и иногда - к трагическим последствиям как это было под Славянском, в Иловайске и Дебальцево", - рассказал Бухарев.

Полный текст интервью читайте здесь.

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Напомним, 11 июня главой Службы внешней разведки назначен Владислав Бухарев, который является действующим народным депутатом из фракции "Батькивщина".

Несмотря на работу исключительно на государственных должностях, новый глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев задекларировал немало недвижимости, несколько автомобилей, а своей дочери он подарил более 15 млн гривен ($570 тыс.) Также у Бухарева медаль от российской ФСБ, которую, как он утверждает, получил еще в 2004 году за международную операцию против сбыта наркотиков.