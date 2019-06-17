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17.06.19 13:55

Более защищенного здания, чем Администрация Президента, в Украине нет. Переезжать оттуда в условиях российской агрессии неправильно, - Гелетей

Для строительства нового здания под Администрацию Президента, которое соответствовало бы нормам безопасности, нужно минимум два-три года.

Более защищенного здания, чем Администрация Президента, в Украине нет. Переезжать оттуда в условиях российской агрессии неправильно, - Гелетей

Об этом заявил 17 июня в эфире "112 Украина" бывший глава Государственной службы охраны Украины Валерий Гелетей, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Администрации Президента Украины нецелесообразно переезжать из здания на улице Банковой в Киеве.

"Я глубоко убежден, что в условиях, в которых мы сегодня живем, в условиях российской агрессии, это делать неправильно. Этот процесс будет очень небыстрым, потому что, учитывая украинское законодательство и прохождение государственных средств, это определенное время и определенные правила. Думаю, чтобы построить здание по всем нормам, в том числе по нормам безопасности, нужно минимум два-три года. А здания, которое готово сейчас, чтобы переезжать (мы объезжали Киев), я, к большому сожалению, не нашел", – заявил Гелетей.

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Он добавил, что "на сегодня более защищенного здания, чем Администрация Президента, в Украине нет".

"Это не только то, что мы видим снаружи, это и подземные коммуникации, и связь с Кабинетом Министров, Верховной Радой", – подчеркнул Гелетей.

Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию президента с улицы Банковой в Киеве. После выборов он также говорил о таких планах. Глава АП Богдан заявил, что АП переедет с Банковой, а из старого здания могут сделать музей украинской государственности.

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