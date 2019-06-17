Похоже, начался кастинг на пост премьера. Некоторые политики теряют достоинство и здравый смысл, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Некоторые политики начали кастинг на должность будущего премьер-министра. Жаль, что при этом теряется здравый смысл и достоинство. Жаль, что некоторые из украинских политиков имеют диплом, но есть проблемы с образованием. Иначе они бы помнили уроки столетней давности, когда амбиции и распри, недальновидность, взаимные обиды и неумение объединиться уничтожили шанс Украины на независимость.

Больно наблюдать, как люди разных политических поколений и опыта, исповедуют общую старую политическую культуру - унижение оппонентов, предательство вчерашних товарищей, неуважение к командам, которые формировали их профессиональный карьерный рост и успех, нивелирование достижений, что унижает Украину", - написала Геращенко.

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По ее словам, перечисленные действия политиков точно не соответствует европейским практикам и правилам, "это точно не новая политика".

""Не играть в чужой команде" - не синоним играть в поддавки с вражеской Украине командой. Или синоним? Поэтому призываю всех партнеров по демократическому лагерю: давайте пройдем избирательную кампанию достойно. Без взаимного уничтожения и перехода на персоналии. Иначе выиграет третий. И это точно будет чужая команда. Враждебная по отношению к Украине. С уважением, этот мой призыв - ко всем", - подытожила Геращенко.





