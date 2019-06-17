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17.06.19 15:18

Германия требует от России продолжения газового транзита через Украину

Германия настаивает на продолжении газового транзита через территорию Украины.

Германия требует от России продолжения газового транзита через Украину

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине.

"С нашей точки зрения, продолжение роли Украины как транзитного государства является необходимостью. Мы этого требуем. В наших абсолютных интересах есть, и это наше требование, чтобы транзит был и в дальнейшем возможным", - заявил Зайберт.

По его словам, Берлин активно поддерживает трехсторонние переговоры о продлении транзита между ЕС, Украиной и Россией. Спекулировать на случай "другого сценария" в Германии пока не собираются.

Зайберт допустил, что тема газопровода, которую в Германии несмотря на все считают экономической, но с "политическим и геополитическим подтекстом", будет поднята на встрече канцлера Ангелы Меркель с украинским президентом Владимиром Зеленским во вторник в Берлине. Эта тема постоянно поднималась и во время встреч с его предшественником Петром Порошенко, отметил он.

Представитель Минэкономики и энергетики ФРГ Анника Айнхорн также отметила, что руководитель ведомства Петер Альтмаер и заместитель главы Еврокомиссии Марош Шевкович обнародовали заявление по результатам их переговоров по этому вопросу. Она также отметила, что Альтамаер требует сохранения транзита и заявляет такую свою позицию на всех встречах с российскими коллегами.

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