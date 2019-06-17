125 украинцев подали документы на получение гражданства России по упрощенной процедуре, - МВД РФ

Так, как пишет Цензор.НЕТ, ответили в пресс-службе МВД РФ на запрос российского информагентства ТАСС.

Сообщается, что рассмотрение документов и принятие решений по ним продлится три месяца, но пока ни одного такого решения еще не принято и ни одного паспорта гражданина РФ по этим заявлениям не выдано.

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Напомним, указ президента России Владимира Путина об упрощенном получении гражданства РФ для граждан Украины, живущих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, вышел 24 апреля.

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). 25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

В Евросоюзе рассматривают возможность запретить въезд на свою территорию гражданам Украины, которые получили паспорт Российской Федерации по упрощенной процедуре.

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Российские паспорта по упрощенной программе получила 14 июня в Ростовской области первая группа жителей временно оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей.