Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
17.06.19 16:48

Супруга Президента Украины Елена Зеленская встретилась с первой леди Франции Брижит Макрон. ФОТО

В рамках официального визита Президента Украины во Французскую Республику Елена Зеленская встретилась с супругой Президента Франции Брижит Макрон в Елисейском дворце.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Супруга Президента Украины Елена Зеленская встретилась с первой леди Франции Брижит Макрон 01

Первые леди Украины и Франции дружески пообщались. Брижит Макрон рассказала о структуре ее офиса и Хартии, которая определяет задачи и инициативы, курируемые первой леди.

"Супруга Президента Франции поделилась опытом организации различных проектов, проходящих под патронатом первой леди. Основное внимание сосредоточено на образовании и здравоохранении, вопросах, связанных с детьми и подростками.

Смотрите: Супруга президента Елена Зеленская посетила "Артек" под Киевом. ФОТОрепортаж

Елена Зеленская рассказала о своих замыслах относительно будущих проектов, над которыми планирует работать в Украине. Она пригласила Брижит Макрон посетить нашу страну", - говорится в сообщении.

Супруга Президента Украины Елена Зеленская встретилась с первой леди Франции Брижит Макрон 02

Справка. С начала президентства Эмманюэля Макрона во Франции был официализован статус первой леди и в 2017 году представлена "Хартия прозрачности статуса жены главы государства", в которой определены роль, задачи и средства их выполнения со стороны жены Президента Франции.

Смотрите также: Елена Зеленская навестила раненых украинских военных, которые проходят курс лечения в Бельгии. ФОТО

Так, первая леди Франции занимается коммуникацией с гражданским обществом в сфере образования, в частности инклюзивного, здравоохранения, защиты прав людей с особыми потребностями, культуры и культурного наследия, охраны детства, борьбы со школьным буллингом, гендерного равенства, прав женщин, защиты окружающей среды .

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100