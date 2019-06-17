Европе стоит готовиться к газовому кризису, поскольку Россия откладывает переговоры о новом контракте на транзит газа, - Зеркаль

Об этом в телефонном интервью Bloomberg сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.

"Украина предупреждает европейские страны о необходимости подготовиться к газовому кризису на фоне скептицизма, что она согласится на новый транзитный договор с Россией до истечения срока действия текущей сделки", - говорится в сообщении.

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Очень высока вероятность, что до 1 января 2020 года не будет нового контракта, по мнению Зеркаль.

"Пока Россия откладывает переговоры по будущему контракту, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезно. Вот почему каждая европейская нация, включая Украину, увеличивает запасы газа в хранилищах", - сказала замглавы МИД.

Напомним, срок действия контракта на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.

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