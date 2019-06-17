МВД приобретет 13 самолетов Ан-178 для Нацгвардии и ГСЧС, - Аваков. ФОТО

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сегодня, 17 июня, на международном авиационно-космическом салоне "Paris Air Show - 2019", который проходит во Франции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Министерство внутренних дел закупит 13 украинских самолетов Ан-178 для бойцов Национальной гвардии и спасателей ГСЧС. Контракт договорились подписать уже этой осенью. Это первые самолеты с украинскими и европейскими, но без российских комплектующих. Осенью будет первый демонстрационный полет новой машины. Через 3 года самолеты уже будут на службе", - рассказал Аваков.

Также глава министерства внутренних дел отметил, что по техническим характеристикам данный самолет - лучший в своем классе.

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"Ан-178 подходит нам по всем техническим характеристикам. Он будет использоваться ГСЧС для пожаротушения, спасательных операций, а также для целей Национальной гвардии, начиная с десантирования, заканчивая перевозками. Это классический военно-транспортный самолет , - сказал министр.

Президент авиаконцерна "Антонов" Александр Донец рассказал, что работа над изготовлением самолетов продолжается.

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"Мы достигли консенсуса по технологическим моментам, связанным с комплектацией этой машины. Реальная работа над самолетами уже началась. Это будет современный цифровой самолет с сертификатом эксплуатации", - отметил он.