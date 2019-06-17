В 2019 году авиационную систему МВД Украины пополнят 5 новых вертолетов Airbus, - Аваков

Об этом сегодня, 17 июня, на Ле-Бурже во Франции договорились министр внутренних дел Арсен Аваков и генеральный директор Airbus Helicopters Брюно Ивен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"С гордостью сообщаю, что мы создаем собственный современный учебный пилотный центр на базе Кременчугского университета, благодаря досрочной поставке первых двух H125 и трех H225, которые прибудут в Украину и будут функционировать уже в декабре 2020 года", - сказал Арсен Аваков.

Аваков напоминил, что почти год назад был подписан контракт с Airbus Helicopters на поставку 55 вертолетов для создания Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты МВД и уже сегодня 3 вертолета Н225 выполняют задачи на территории Украины.

"В частности, спасательный вертолет Н225 недавно участвовал в ликвидации последствий страшного наводнения на западе Украины", - сказал министр.

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Глава МВД отметил, что Украина со своей стороны выполнила все обязательства по осуществлению предварительной оплаты.

"До конца года мы получим еще 3 вертолета Н225: 2 из них для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и еще один - для Национальной гвардии, а также два Н125, которые будут работать в Летной академии МВД в Кременчуге для подготовки и повышения квалификации наших пилотов. Также в 2020 году получим полный симулятор полета H225", - подчеркнул Аваков.

Он добавил, что сейчас для МВД Украины стратегически важно подготовить как можно больше квалифицированных пилотов.

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"Мы вышли на новый этап нашего сотрудничества с Airbus. Сейчас мы обращаем внимание на подготовку пилотов, техников и есть договоренность, что поставка H125 будет раньше оговоренных сроков, практически на полтора года. Наш проект развивается значительно быстрее. Летная академия МВД в Кременчуге подготовит техников и пилотов. Система авиационной безопасности МВД, благодаря которой мы и реализуем этот крупный контракт, будет очень эффективной и будетвлиять на качество жизни каждого украинца", - сказал министр.