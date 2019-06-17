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17.06.19 19:28

Глава Генштаба ВСУ Хомчак встретился с представителями волонтерских организаций. ФОТО

17 июня, в Киеве, начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак встретился с представителями Совета волонтеров при Министерстве обороны и других волонтерских организаций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Глава Генштаба ВСУ Хомчак встретился с представителями волонтерских организаций 01

В ходе встречи обсуждались вопросы углубления взаимодействия между Вооруженными Силами и гражданским обществом, пути привлечения волонтеров к узкоспециализированным направлениям деятельности ВСУ. В частности, к решению проблем нормативной неурегулированности, уменьшению формализованных подходов, решению вопросов, по которым не были приняты соответствующие решения.

Глава Генштаба ВСУ Хомчак встретился с представителями волонтерских организаций 02

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Также собравшиеся обсудили возможность приложения совместных усилий в мониторингово-аналитической деятельности, поиске альтернативных путей коммуникации для усиления эффективности существующей вертикали ВСУ, воплощения эффективных методик подготовки инструкторов, углубленной подготовке личного состава подразделений территориальной обороны с учетом приобретенного боевого опыта.

При обсуждении также уделили внимание повышению мотивации к военной службе, эффективному внедрению электронного документооборота, большей вовлеченности к сотрудничеству в высокотехнологичных направлениях.

Глава Генштаба ВСУ Хомчак встретился с представителями волонтерских организаций 03

Начальник Генерального штаба во время дискуссии отметил важность учета конструктивных советов, методических и практических наработок волонтеров и их помощи в выявлении сбоев и пробелов в том или ином звене для более эффективного и оперативного принятия управленческих решений. Но в то же время он отметил, что подмена общественными органами военного управления или руководящего состава военных частей абсолютно недопустима.

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Глава Генштаба ВСУ Хомчак встретился с представителями волонтерских организаций 04

Также Хомчак, отвечая на вопрос, опроверг ложные слухи о планах перспективного развития Вооруженных Сил и акцентировал внимание на необходимости совместных действий по недопущению распространения манипулятивной информации, которая направлена ​​на дестабилизацию общественной обстановки и снижение уровня доверия к командирам всех уровней и ВСУ в целом.

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