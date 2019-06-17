С начала суток 17 июня враг 13 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил, из них:

вблизи населенного пункта Широкино, от направления Саханки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

Лебединское, от направления Ужовки - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

в районе поселка Талаковка, от направления Пикуз - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

Пищевик, от направления Верхешироковское - из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Водяного, от направления населенного пункта Ужовка - из автоматических гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил:

четыре раза населенный пункт Пивденне, от направления шахты имени Гагарина и Горловки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Новотошковское, от направления населенного пункта Голубовское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

окраину Крымского, от направления Славяносербска - из минометов калибра 82 мм;

Попасную, от направления Молодежное - из 82 мм миномета и станковой противотанкового гранатомета;

вблизи населенного пункта Шумы, от направления Горловки - из стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".