Советники проведут встречу для подготовки встречи участников стран нормандской четверки на уровне президентов, - Зеленский

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украиснкую правду.

"Мы договорились о важности восстановления сотрудничества в рамках "нормандского формата". Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров. Это является ключевым вопросом", - сказал он.

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Напомним, президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель "нормандский формат".

Последняя на сегодняшний день встреча министров иностранных дел стран "Нормандской четверки" состоялась 11 июня 2018 года в Берлине. Главы МИД Украины, Франции, Германии и России впервые обсудили размещение международного миротворческого контингента ООН в ОРДЛО.

В мае того же года состоялась встреча Порошенко, Меркель и Эммануэля Макрона в Аахене. Президент РФ Владимир Путин не принимал участия в работе "Нормандской четверки" с марта 2018 года, когда было сделано совместное заявление лидеров четырех государств. Последняя на сегодняшний день встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России состоялась в Берлине в октябре 2016 года.

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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал вероятным временем встречи в "Нормандской четверки" июль при условии согласования с Киевом и Москвой.