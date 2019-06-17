Франция не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс - бикфордов шнур, - Зеленский

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с французским коллегой в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Новый уровень партнерства Украины и Франции будет одним из ключевых направлений моей внешней политики. У нас состоялась теплая и очень конструктивная беседа с президентом Макроном. Прежде всего, речь шла о возвращении мира в Украину. Это - моя человеческая позиция и позиция как Президента Украины. Это то, с чем я засыпаю и просыпаюсь каждый день", - подчеркнул Зеленский.

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По его словам, Европа не сможет чувствовать себя в полной безопасности пока Россия делает вид, что международного права просто не существует.

"И Франция, и остальные наши международные партнеры знают и понимают, что беспокоит каждого украинца. Никто не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс - бикфордов шнур", - сказал Зеленский.

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