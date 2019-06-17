Правительство Германии твердо выступает за продолжения транзита газа территорией Украины, - министр энергетики Альтмаер

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмаер.

После встречи с вице-президентом Европейской комиссии, ответственным за энергетическую политику в ЕС, Шефчович министр выразил удовлетворение, что главный чиновник Евросоюза отдан продолжению трехсторонних переговоров об этом транзит между Еврокомиссией, Украиной и Россией, сообщили в министерстве.

По его словам, этот транзит должен быть обеспечен и после 2019 года, когда истекает срок действующего российско-украинского договора. И Германия сделает свой вклад в то, чтобы эти переговоры были успешными, добавил министр.

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