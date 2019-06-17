Полиция расследует массовое отравление на Львовщине, в больницы обратились более 10 человек

В медицинские учреждения Каменка-Бугской и Львова обратилось более десяти граждан в возрасте от 14 до 45 лет, у которых медики диагностировали пищевую токсикоинфекцию в состоянии средней степени тяжести, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области. Установлено, что они отдыхали в одном из местных кафе.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, - ограничение свободы на срок до трех лет.

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Продолжается досудебное расследование. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также количество потерпевших, назначены экспертизы.