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17.06.19 21:45

Слова президента о "женщинах, бренде и туризме" это "неприличная и отвратительная штанга", - Ирина Геращенко о визите Зеленского в Париж

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко прокомментировала высказывания президента Зеленского во время визита в Париж.

Слова президента о "женщинах, бренде и туризме" это "неприличная и отвратительная штанга", - Ирина Геращенко о визите Зеленского в Париж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Визит в Париж. Важно - что советники начинают готовить нормандский формат, президент Зеленский исправил переводчика относительно прямых переговоров с сепаратистами, подчеркнув, что это невозможно и заявил о том, что нет никаких предпосылок для возвращения российской делегации в ПАСЕ. Хорошо, что эти месседжи внешнеполитические советники заложили в тезисы. И что президент Зеленский это публично озвучил. Это положительно и по сути продолжает риторику президента Порошенко.

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О женщинах - бренд и туризм - это неприличная и отвратительная  штанга. Здесь уже вырвалось подсознательное, 95 квартал во всей его "красе" ... Сексизм, примитивизм, и на это должна быть честная реакция женщин - кандидаток из списка СН, если они действительно новые лица и имеют принципы, в том числе о равенстве и достоинства . В Зеленского же вроде даже есть советник по гендерным вопросам, ждем ее публичной реакции. Надеюсь, господину Зеленскому и его советникам хватит мудрости не сказать что-то подобное в Германии. Канцлер Ангела Меркель была бы очень удивлена ​​подобными заявлениями".

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