Зеленский в Париже обсудил инвестиции в Украину с флагманами французского бизнеса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Я сделаю все возможное, чтобы вы нашли место на украинском рынке", - заверил Зеленский. В частности, речь идет о приглашении на рынок крупных французских автомобильных компаний, масштабный проект электростанции в Чернобыльской зоне, расширение сетей гипермаркетов, логистические и транспортные проекты.

Президент подчеркнул, что новая украинская власть будет работать над улучшением инвестиционного климата и защитой бизнеса.

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В то же время от французских предпринимателей нужны качественный товар, честная конкуренция и локализация, чтобы в Украине были созданы рабочие места, отметил Зеленский.