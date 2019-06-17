"Не хочу стрелять людям в головы", - ведущая Даниленко заявила об уходе с канала ZIK после покупки его Медведчуком

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в своем блоге на "Украинской правде".

Причиной такого решения стало то, что владельцем канала ZIK стал соратник Виктора Медведчука Тарас Козак. По словам журналистки, управлять каналом будет не он, а Медведчук и Россия.

"Есть разные плохие. Но именно Виктор Медведчук в 80-х принимал участие в кафкианском судах над украинскими диссидентами. Он повел на долгую, несправедливую и унизительную смерть поэтов Василия Стуса и Юрия Литвина. В начале 2000-х именно он выстраивал систему цезуры, против которой восстала профессия. Я оказалась в самом жерле восстания - на оппозиционном 5 канале.

Весь мой жизненный путь против того, чтобы читать в эфире о "о гражданский конфликт на Юго-Востоке Украины" или спрашивать у Виктора Владимировича, как ему удается быть умным и красивым одновременно", - пояснила Татьяна Даниленко.

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По ее словам, ZIK был последним каналом, где собственник не диктовал информационную повестку дня.

Журналистка и телеведущая анонсировали свой последний эфир на канале ZIK, который состоится сегодня, 17 июня, в 21:30.

"Он будет о том, что я люблю больше всего - свою профессию. Я отказываюсь стрелять людям в головы", - добавила Татьяна Даниленко.

Татьяна Даниленко с марта 2018 вела на канале ZIK проект "Игра с огнем", который выходил в эфир по понедельникам и средам в 21:30.

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