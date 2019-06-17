19-летний украинец, пострадавший в ДТП в Польше, умер в госпитале

Об этом сообщили в консульском отделе посольства Украины в Польше, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В больнице в понедельник в обед умер 19-летний парень - последний участник этого ДТП", - сообщила консул. По её словам, оформляются все документы, а вывоз тел четырех погибших в ДТП состоится не раньше среды.

Напоминаем, ДТП, в котором погибли украинцы, произошло на дороге местного значения в Любуском воеводстве на западе Польши. Водитель автомобиля Opel Astra по неустановленным причинам потерял управление, вследствие чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

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В автомобиле ехали четверо граждан Украины, двое из них погибли на месте, а двое в тяжелом состоянии были госпитализированы. В больнице один из украинцев умер во время операции. Погибшие были в возрасте от 19 до 38 лет, родом из одного села на Ривненщине.