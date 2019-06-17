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17.06.19 23:00

Полиция установила личности и местонахождение дикарей, заехавших на пешеходный мост в Киеве, - Кличко

Патрульные полицейские установили личность владельца авто, которое въехало на пешеходный мост в Киеве.

Полиция установила личности и местонахождение дикарей, заехавших на пешеходный мост в Киеве, - Кличко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Кличко.

В сообщении отмечается: "Друзья! Относительно дикарей на авто, которые "додумались" заехать на нем на наш пешеходный мост.

Спасибо всем неравнодушным киевлянам, пользователям сети, кто отреагировал и помогал выявить этих "любителей прекрасного". Я сразу переслал фото, обратился в Патрульную полицию Киева. Правоохранители уже установили личность владельца авто и место его фактического нахождения, а также - где находится автомобиль.

Сейчас патрульные устанавливают всех лиц, которые могли быть очевидцами правонарушения, и просят обратиться в службу 102, чтобы помочь своими объяснениями привлечь нарушителя к ответственности.

Спасибо патрульным полицейским! Спасибо неравнодушным киевлянам! Это - наш город и нам о нем заботиться!".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее  неизвестный водитель на "Мерседесе" выехал на новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов в Киеве.

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