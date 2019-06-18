Комитет защиты журналистов призвал Зеленского сделать свободу прессы приоритетной

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Комитета к главе Украинского государства.

"В последние годы ряд украинских журналистов столкнулись с репрессивными атаками за свою деятельность, что свидетельствует об ухудшении свободы прессы в стране", - говорится в обращении.

В частности, в организации отметили, что неоднократно призывал украинскую власть провести тщательное и независимое расследование убийства журналиста Павла Шеремета, которого 20 июля 2016 взорвали в собственном автомобиле в центре Киева, и привлечь виновных лиц, включая организаторами, к ответственности.

"Текущая безнаказанность в убийствах журналистов создает негативное влияние на прессу страны, особенно среди журналистов, занимающихся потенциально чувствительными и спорными вопросами", - добавили в Комитете.

Кроме того, организация призвала освободить руководителя бюро российского государственного информационного агентства "РИА-Новости" в Киеве Кирилла Вышинского, которого в Украине обвиняют в государственной измене.

Также Комитет защиты журналистов призвал президента использовать все возможные рычаги влияния для освобождения внештатного журналиста "Радио Свобода" Станислава Асеева, который уже два года находится в плену боевиков на Донбассе, а также украинского политзаключенного, корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко, которого незаконно осудили в России до 12 лет за "шпионаж".