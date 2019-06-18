Китайский бизнесмен продавал желающим туры в Чернобыль, а возил группы в российский Челябинск

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Газета ру.

Руководитель китайской турфирмы Ляо Гаоминг обещал возить туристов в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Приехавшим в Челябинск туристам говорили, что Чернобыль и Припять смогли устранить последствия катастрофы после взрыва, поэтому город снова заселен.

Как отмечается, обман раскрыл глава министерства энергетики Китая Ля Мингдунь, который купил себе и своей семье путевки у предпринимателя. Чиновник уже был в этом городе в 80-ых годах и смог распознать обман.

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