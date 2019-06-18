Враг за сутки 34 раза атаковал позиции ОС: один украинский воин получил боевую травму, трое оккупантов ранены, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- дважды Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- дважды окраины населенного пункта Лебединское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- Талаковку - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- Пищевик - из крупнокалиберных пулеметов;

- трижды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- три раза Павлополь - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- Новоселовку Вторую - из автоматических гранатометов;

- Пески - из минометов калибра 120 и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- вблизи Авдеевки - из 120 мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- населенный пункт Марьинка - из миномета калибра 82 мм;

- Опытное - из крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 17 раз:

- четыре раза Южное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- окраины Крымского - из миномета калибра 82 мм;

- Попасную - из 82 мм миномета и станкового противотанкового гранатомета;

- семь раз Луганское - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- Шумы - из стрелкового оружия;

- вблизи населенного пункта Новотошковское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- окраины Новоалександровки - из120 мм миномета, вооружения БМП и станкового противотанкового гранатомета;

- Золотое-4 - из миномета калибра 82 мм, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"За минувшие сутки один украинский защитник получил боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.

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По данным разведки 17 июня три оккупанта получили ранения.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг осуществил один обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Луганское из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Также сообщается, что за текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.



