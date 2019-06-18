Помпео обсудил с вице-премьером Италии Сальвини исходящие от РФ, Ирана и Китая угрозы,- Госдеп США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Госдепартамент США.
"Они обсудили противодействие угрозам региональной безопасности со стороны России и Ирана, угрозу, исходящую от инвестиций Китая в ключевую инфраструктуру и технологии в Италии и Европе", - говорится в сообщении.
Помпео и Сальвини отметили необходимость укрепления сотрудничества Рима и Вашингтона в сфере обороны.
Также стороны подчеркнули важность отношений США и Италии, в том числе в рамках НАТО и G7.