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18.06.19 07:11

Помпео обсудил с вице-премьером Италии Сальвини исходящие от РФ, Ирана и Китая угрозы,- Госдеп США

Госсекретарь США Майк Помпео и вице-премьер Италии Маттео Сальвини обсудили во время встречи в Вашингтоне проблемы, связанные с Россией, Ираном и Китаем

помпео,сальвини

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Госдепартамент США.

"Они обсудили противодействие угрозам региональной безопасности со стороны России и Ирана, угрозу, исходящую от инвестиций Китая в ключевую инфраструктуру и технологии в Италии и Европе", - говорится в сообщении.

Помпео и Сальвини отметили необходимость укрепления сотрудничества Рима и Вашингтона в сфере обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддержка Украины и противодействие агрессии РФ была одной из тем переговоров Помпео с руководством Германии, - Госдепартамент США

Также стороны подчеркнули важность отношений США и Италии, в том числе в рамках НАТО и G7.

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