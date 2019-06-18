Зеленский в Париже: "Россия должна выполнить решение Международного трибунала и вернуть 24 украинских моряков"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом глава государства Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном в Париже 17 июня.

"Россия также должна выполнить решение Международного трибунала и вернуть 24 украинских моряков, и я в это верю, – отметил Президент. – Я благодарен за твердую и последовательную позицию Франции в осуждении действий России в Азовском море и Керченском проливе".

Зеленский поблагодарил Макрона за внимание к вопросу освобождения украинцев.

"Я искренне благодарен Президенту Макрону за внимание к судьбе заключенных и пленных украинских граждан. Все они должны быть как можно скорее освобождены", – отметил он.

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Глава государства заверил, что Украина продолжит сотрудничество со своими партнерами, направленное на обеспечение безопасности в Черном и Азовском морях.

"Мы и в дальнейшем будем сотрудничать с Францией и другими партнерами – членами НАТО, чтобы гарантировать безопасность мореплавания в Черном и Азовском морях и беспрепятственный проход судов в Керченском проливе", – сказал Президент.

Макрон со своей стороны подчеркнул, что вопрос освобождения украинцев для него и его страны является важным и находится в поле его внимания. Президент Франции также заверил в поддержке усилий для их освобождения.

"Я постоянно помню об украинских моряках, которые пребывают в российском плену с ноября 2018 года. Хочу заверить семьи пленных, что мы сделаем все для того, чтобы они как можно скорее вернулись в Украину", – заявил Макрон.

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Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь принимать участие в слушаниях.

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Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.