Зеленский прибыл в Берлин с официальным визитом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Рабочая программа первого официального визита Владимира Зеленского в ФРГ начнется во вторник со встречи с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле.

В 12.30 по местному времени перед ведомством канцлера запланирована официальная церемония встречи с военными почестями, после чего Ангела Меркель и Владимир Зеленский проведут рабочий обед. По результатам беседы предусмотрена совместная пресс-конференция (начало в 13.45).

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Во дворце Bellevue состоится встреча украинского лидера с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

В дальнейшем планируются встречи с рядом немецких политиков.

Завершит программу официального визита рабочий ужин с руководством ведущих немецких компаний, действующих в Украине.

Вечером во вторника делегация отбудет в Киев.