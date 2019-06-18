Зеленский прибыл в Берлин с официальным визитом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Рабочая программа первого официального визита Владимира Зеленского в ФРГ начнется во вторник со встречи с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле.
В 12.30 по местному времени перед ведомством канцлера запланирована официальная церемония встречи с военными почестями, после чего Ангела Меркель и Владимир Зеленский проведут рабочий обед. По результатам беседы предусмотрена совместная пресс-конференция (начало в 13.45).
Во дворце Bellevue состоится встреча украинского лидера с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
В дальнейшем планируются встречи с рядом немецких политиков.
Завершит программу официального визита рабочий ужин с руководством ведущих немецких компаний, действующих в Украине.
Вечером во вторника делегация отбудет в Киев.