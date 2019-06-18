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18.06.19 09:38

КС сегодня продолжит рассмотрение указа о роспуске Рады

Большая палата Конституционного Суда 18 июня продолжит рассмотрение дела относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

КС сегодня продолжит рассмотрение указа о роспуске Рады

Соответствующая информация обнародована на сайте суда, сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно конституционности Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", - говорится в повестке дня на 18 июня.

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Напомним, 11 июня КС начал рассмотрение конституционности роспуска Рады

В то же время, в Конституционном Суде не определились, какая дата согласно закону считается окончательной для вынесения решения.

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