Пограничники во львовском аэропорту задержали женщину с поддельным разрешением на вывоз ребенка

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"В частности вчера вечером в пункте пропуска "Львов-авиа" при оформлении рейса в Стамбул пограничники обнаружили гражданку Украины с ребенком 2017 рождения. Во время мероприятий пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы установили, что разрешение на вывоз несовершеннолетнего ребенка от отца, содержит признаки подделки. На момент выдачи указанного поручения, отец девочки находился за границей", - сообщают пограничники.

Отмечается, что в Нацполиции направлено уведомление об обнаружении признаков правонарушения ст. 358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".

Гражданку вместе с ребенком передано представителям правоохранительных органов.

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