Зеленский с главой Сената Франции Ларше обсудили возможность создания "комиссии диалога" при участии парламентариев обеих стран

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

Французский чиновник отметил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Во время встречи также говорилось о возвращении в Украину пленных моряков и политических заключенных, удерживаемых на территории России.

Кроме того, Зеленский и Ларше обсудили прогресс в реализации Минских договоренностей и возможной встречи в нормандском формате в ближайшее время.

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Президент Украины и Председатель Сената Франции также пообщались об инвестициях, гуманитарном восстановлении Донбасса и возможность создания "комиссии диалога" с участием парламентариев обеих стран, которая будет нарабатывать международные проекты.