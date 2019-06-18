Евроинтеграция - это основное стремление украинского народа, - Зеленский

Об этом Зеленский сказал в ответ на вопрос журналиста немецкой газеты Bild о том, верит ли он, что Украина вступит в Европейский Союз, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Украина уже является частью европейской семьи. Украина стремится к европейской интеграции как к основному стремление нашего народа. Но мы понимаем, что нам нужно предоставить убедительные результаты, чтобы иметь возможность присоединиться к общему экономическому, правовому, таможенному и цифровому пространству ЕС", – отметил он.

Президент подчеркнул, что хотел бы видеть Украину на таком уровне развития, чтобы страны ЕС смотрели на нее как на равноправного члена Евросоюза. Ради этого он пообещал сделать все возможное.

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Зеленский также заверил, что Украина является надежным партнером НАТО и будет делать все для того, чтобы в будущем присоединиться к Альянсу.