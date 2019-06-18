Задолженость по зарплате шахтерам "Львовуголь" и "Волыньуголь" должны погасить до 20 июня, - Герус

Об этом заявил представитель президента в Кабинете Министров Украины Андрей Герус, сообщается на официальном сайте главы государства во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Уже сегодня на ГП "Львовуголь" зайдут деньги за топливо, которое начало отгружаться потребителям, и сегодня же, максимум завтра, все долги перед шахтерами за февраль - апрель будут полностью погашены", - сказал Герус.

Также до 20 июня должна быть полностью погашена задолженность по заработной плате перед 1,2 тыс горняков ГП "Волыньуголь" за апрель текущего года, сообщил представитель президента в правительстве.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на начало июня задолженность шахтерам ГП "Львовуголь" за февраль-апрель текущего года составила 216 млн грн. Главная причина сложившейся ситуации - отсутствие спроса на уголь, а также непрозрачные и нерыночные схемы в отрасли. Для погашения задолженности перед шахтерами Министерство финансов выделило 41 млн грн, остальные 175 млн грн - это небюджетные средства, которые были получены благодаря действиям, которые привели к повышению эффективности функционирования рынка угля в Украине.

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По словам Геруса, вопрос решен благодаря вмешательству президента Владимира Зеленского. При этом он отметил, что президент не имеет полномочий осуществлять управление угольной отраслью и ее предприятиями.

"Президент поставил четкую задачу: с коррупционными схемами в угольной отрасли должно быть покончено, а главным приоритетом является своевременная оплата нелегкой шахтерского труда", - сказал Герус.

Отметим, в начале июня объявили забастовку горняки двух шахт "Львовугля" – "Степовой" и "Межиричанской". Они требовали выплаты задолженности по зарплате, превышающей по ГП 200 млн грн. В частности, они перекрывали международную трассу "Львов – Рава-Русская" во Львовской области с требованиями погасить задолженность.

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