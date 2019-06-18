Посол Тейлор прибыл в Киев в качестве временного поверенного в делах США в Украине

"Он будет руководить нашей командой в это время исторических выборов и переходного периода", - говорится в сообщении диппредставительства, передает Цензор.НЕТ.

"Посол Тейлор принесет в нашу команду богатый дипломатический опыт в этот важный момент в отношениях между Украиной и США. Он был послом США в Украине с 2006 по 2009 год, а также был специальным координатором Государственного департамента по вопросам Ближнего Востока, представителем США в Ближневосточном квартете и на других дипломатических должностях. Перед последним назначением господин Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США", - отметили в посольстве США.

"Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в развитии прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами, а также в поддержке наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом", - сказал посол Тейлор .

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"Соединенные Штаты остаются глубоко преданными успеху стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины, и мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - заверил он.

Кристина Квин, которая недавно руководила посольством США в Киеве как временный поверенный, вернется к своей работе в должности заместителя главы миссии.