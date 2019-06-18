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18.06.19 10:19

"Я мама, друг, людина, громадянка": украинки запустили флешмоб против заявления Зеленского о "женщинах, бренде и туризме"

Заявление президента Владимира Зеленского во Франции о том, что украинки являются одним из брендов страны, возмутило многих украинских пользователей соцсетей.

зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось ранее президент Украины во время официального визита во Францию заявил, что "Всегда было представление у всех в мире, что Украина — это прежде всего сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается нашим брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что ИT-индустрия, ИT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине".

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Украинки требуют извинений от Зеленского, а также запустили флешмоб с хештегами #ятобінебренд, #я_не_бренд, #янетуристическийбренд, #самтитуристичнийбренд.

К флешмобу присоединились как мужчины, так и женщины со всей Украины.

Я мама, друг, людина, громадянка: украинки запустили флешмоб против заявления Зеленского о женщинах, бренде и туризме 01
Я мама, друг, людина, громадянка: украинки запустили флешмоб против заявления Зеленского о женщинах, бренде и туризме 02
Я мама, друг, людина, громадянка: украинки запустили флешмоб против заявления Зеленского о женщинах, бренде и туризме 03

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Я мама, друг, людина, громадянка: украинки запустили флешмоб против заявления Зеленского о женщинах, бренде и туризме 04
Я мама, друг, людина, громадянка: украинки запустили флешмоб против заявления Зеленского о женщинах, бренде и туризме 05
Я мама, друг, людина, громадянка: украинки запустили флешмоб против заявления Зеленского о женщинах, бренде и туризме 06

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Я мама, друг, людина, громадянка: украинки запустили флешмоб против заявления Зеленского о женщинах, бренде и туризме 07
Я мама, друг, людина, громадянка: украинки запустили флешмоб против заявления Зеленского о женщинах, бренде и туризме 08
Я мама, друг, людина, громадянка: украинки запустили флешмоб против заявления Зеленского о женщинах, бренде и туризме 09

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