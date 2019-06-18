"Я мама, друг, людина, громадянка": украинки запустили флешмоб против заявления Зеленского о "женщинах, бренде и туризме"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось ранее президент Украины во время официального визита во Францию заявил, что "Всегда было представление у всех в мире, что Украина — это прежде всего сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается нашим брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что ИT-индустрия, ИT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине".
Украинки требуют извинений от Зеленского, а также запустили флешмоб с хештегами #ятобінебренд, #я_не_бренд, #янетуристическийбренд, #самтитуристичнийбренд.
К флешмобу присоединились как мужчины, так и женщины со всей Украины.