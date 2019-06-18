В Сенате США состоятся слушания по Украине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом сообщается на сайте сенатского комитета.

В 14:30 по вашингтонскому времени (21:30 по Киеву) свой доклад начнет представлять спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

После доклада Волкера сенаторы услышат также мнения бывшего посла США в Украине Джона Хербста, директора проекта по глобальной демократии и перспективных технологий Института Брукингза Алины Поляковой и представителя Heritage Foundation Джеймса Карафано.

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Напомним, в начале июня после встречи с Куртом Волкером советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избрание Владимира Зеленского президентом Украины создает новую возможность для достижения мира на Донбассе. Болтон назвал это "ключевым шагом для улучшения отношений США и России".