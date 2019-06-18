Правоохранители задержали чиновников таможни и Госпогранслужбы при получении взятки в $600, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Facebook.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица наладили схему вымогательства денег от граждан за не создание искусственных препятствий при таможенном оформлении и пропуске на территорию Украины товаров народного потребления.

"В среднем "такса" за лояльное отношение таможенников и пограничников составляла от трехсот долларов США представителю каждого ведомства за беспрепятственное перемещение товаров через государственную границу", - сказано в сообщении.

Сотрудники СБ Украины задокументировали несколько фактов получения злоумышленниками неправомерной выгоды.

Правоохранители задержали старших смен таможенников и пограничников пункта пропуска на рабочем месте при получении от гражданина Молдовы неправомерной выгоды в размере шестьсот долларов США.

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Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с прокуратурой и подразделением внутренней безопасности таможни.



Фото: пресс-служба СБУ