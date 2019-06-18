Захват информпространства не менее опасен, чем оккупация Донбасса и Крыма, - Парубий о покупке телеканалов представителями пророссийских сил

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп во вторник в Киеве.

"Я убежден, что по этому поводу и государственные органы власти должны сделать определенные выводы, поскольку захват и оккупация украинского информационного пространства является не менее опасной, чем оккупация украинских областей и Крыма", - сказал Парубий.

Парубий подчеркнул, что это вызывает большую тревогу всех украинцев, потому что "в гибридной войне информационная война является одной из ключевых направлений атак на Украину".

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Как сообщалось, народный депутат Украины Тарас Козак (фракция "Оппозиционный блок"), владелец телеканалов "112 Украина" и NewsOne, стал владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK и создает медиахолдинг "Новости".

С телеканала ZIK увольняется генеральный директор Игорь Туркевич и еще ряд журналистов.

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Тарас Козак входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".