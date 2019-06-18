Захват информпространства не менее опасен, чем оккупация Донбасса и Крыма, - Парубий о покупке телеканалов представителями пророссийских сил

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп во вторник в Киеве.
"Я убежден, что по этому поводу и государственные органы власти должны сделать определенные выводы, поскольку захват и оккупация украинского информационного пространства является не менее опасной, чем оккупация украинских областей и Крыма", - сказал Парубий.
Парубий подчеркнул, что это вызывает большую тревогу всех украинцев, потому что "в гибридной войне информационная война является одной из ключевых направлений атак на Украину".
Как сообщалось, народный депутат Украины Тарас Козак (фракция "Оппозиционный блок"), владелец телеканалов "112 Украина" и NewsOne, стал владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK и создает медиахолдинг "Новости".
С телеканала ZIK увольняется генеральный директор Игорь Туркевич и еще ряд журналистов.
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Тарас Козак входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".