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18.06.19 12:02

"У нас разные жизни, но одинаковые ценности", - Зеленский о персонаже "Слуги народа" Голобородько

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главным персонажем сериала "Слуга народа", которого Зеленский сыграл как актер, есть много общего.

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Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью популярной немецкой газете Bild.

"У нас (с персонажем сериала "Слуга народа" Голобородько. - Ред.) разные жизни, но одинаковые ценности. Я хочу сделать для украинцев все, что я обещал как "слуга народа" - победить коррупцию, сделать украинскую политику честной и прозрачной, объединить страну, обеспечить мир и улучшить жизнь простых людей. В этом я так же искренен, как и Василий Голобородько", - подчеркнул шестой президент Украины.

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