Стефанчук заявил, что получил из Рады "отписки" о составе коалиции. Парубий ответил, что у него нет полномочий определять состав большинства

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом заявил во время Согласительного совета в Раде.

"Я хотел бы обратить внимание депутатов на тот факт, что сейчас проводятся слушания КСУ по инициативе народных депутатов вопроса о признании неконституционным указа президента о роспуске парламента. Мы внесли просьбу на имя главы ВР относительно предоставления ряда документов, копий, стенограмм и т. п. И, к большому сожалению, получили отписку, что наше обращение зарегистрировано, учитывая большое количество запрошенных документов, их подготовка и обработка требуют продления указанного вами срока для исполнения", - сказал Стефанчук.

Он призвал Парубия скорее предоставить списки фракций и копии заседаний секретариатов.

В свою очередь, Парубий заявил, что передал документы о составе фракций и заявления депутатов о выходе из них. Спикер парламента пообещал, что пакет документов передадут также и Руслану Стефанчуку.

"У председателя Верховной Рады нет полномочий определять численный состав коалиции, так же как и у президента Украины нет таких полномочий, определять и делать вывод, есть она или нет. Но у меня есть документы, которые может иметь председатель ВР, это численность фракций, численность комитетов и численность аппарата. Я в КСУ подал два, по моему мнению, важных и убедительных аргумента. Первый, когда утверждают, что коалиция перестала существовать в момент выхода РПЛ, я передал список из двух фракций БПП и НФ, которые на момент формирования правительства было больше 226 народных депутатов. В момент формирования правительства в двух фракциях коалиции было больше 226 без внефракционных", - сказал спикер парламента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубий передал в КСУ подтверждение существования коалиции в Раде до выхода из нее фракции НФ

Он добавил, что также передал все заявления народных депутатов о выходе из коалиции с момента ее создания.

"Я передал также второй документ, от первой цифры, когда была создана коалиция из 302 народных депутата, я передал все заявления о выходе из коалиции, которые поступили ко мне в аппарат или секретариат от момента создания до пятницы 18 мая, когда НФ сообщил о выходе из коалиции. Если взять эту цифру 302 и все заявления, которые были переданы и обычной математической формулой их отнять, эта цифра будет больше, чем 226. Я считаю, этих документов достаточно для КСУ", - сказал спикер парламента.

Андрей Парубий пообещал передать все эти документы и Руслану Стефанчуку.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. 24 мая 62 нардепа обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в КСУ.

Как сообщалось, Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

11 июня в Конституционном суде сообщили, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания по делу о конституционности роспуска парламента не смог предоставить КС список депутатов коалиции. Однако уже 14 июня спикер ВР передал в КСУ список депутатов, который подтверждает наличие коалиции на момент выхода из нее фракции "Народный фронт".