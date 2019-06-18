"Газпром" заявил о невозможности заключения контракта с Украиной на европейских условиях

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил начальник юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец.

"Нас много раз призывали заключить контракт на европейских условиях, но это пока невозможно. Только на прошлой неделе было опубликовано постановление, которое задает направление реформе "Нафтогаза", - отметил он.

По его словам, в "Газпроме" ожидают, что для заключения нового контракта "Нафтогаз" добровольно откажется от всех своих выигрышей в Стокгольмском арбитраже (4,6 миллиарда долларов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" отрицает получение предложений от "Газпрома" о мировом соглашении, готов их внимательно рассмотреть после получения, - Витренко

"Нафтогаз" готов отказаться только от нового иска в Стокгольмский арбитраж на 11-14 миллиардов долларов.

В то же время главный директор экспортного направления деятельности "Газпрома" Елена Бурмистрова сообщила, что в компании готовы заключить с Украиной новый контракт на транзит газа, однако пока там "не знают, с кем это обсуждать". Действие текущего контракта прекращается с 1 января 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" отрицает получение предложений от "Газпрома" о мировом соглашении, готов их внимательно рассмотреть после получения, - Витренко

Напомним, Россия, Украина и Европейская комиссия могут провести трехсторонние консультации по газовым вопросам во второй половине сентября. Украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Украина предупредила страны ЕС о необходимости подготовиться к газовому кризису, так как она вряд ли согласится на новый транзитный договор с Россией.