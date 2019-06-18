НФ требует от Зеленского созвать СНБО в связи со сменой собственника телеканала Zik. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-службу НФ, об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

"Фракция "Народный фронт" обращается к президенту Владимиру Зеленскому с призывом безотлагательного созыва заседания СНБО для рассмотрения вопроса угроз информационной безопасности. С максимальным информированием общества о принятых решениях", - сказал Бурбак.

"Первым признаком подготовки планов оккупации является появление на украинских территориях пропагандистской сети. Это правило подтверждено неоднократно: сначала Кремль создает подконтрольные медиа, приводит туда агентурных "скабеевых", а вслед за ними приходит вооруженный до зубов российский боевик и кадровый оккупант. Так разрушается государственная целостность, суверенитет и независимость", - подчеркнул Бурбак.

Он отметил, что покупка кумом Путина еще одного украинского телеканала требует немедленной реакции прогосударственных сил парламента.

"Пропутинские силы установили контроль над еще одним телеканалом, продолжая захватывать информационное пространство страны. Телеканал Zik отныне принадлежит окружению кума Путина Медведчуку, становится инструментом влияния в руках новых владельцев, позорно ездящих в кремлевскую приемную, несмотря на войну, которая продолжается пять лет, несмотря на 13 тысяч погибших наших граждан от рук российских боевиков", - подчеркнул он.

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Бурбак отметил, что Zik является третьим телеканалом российской "пятой колонны", и подчеркнул, что прогосударственные силы должны противостоять информационной оккупации.

"Это реальная опасность. Это причина бить тревогу. Ряд известных журналистов, не желая работать на канале Медведчука, подали заявления на увольнении с канала. Фракция "Народный фронт" выражает слова уважения к этому гражданскому поступку. То, что вы сделали - достойно и важно. Ваш шаг является свидетельством того, что украинская профессиональная журналистика осуществляет сопротивление информационной оккупации. Очередь быть столь же ответственной украинской власти", - подчеркнул Бурбак.

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"Мы также предупреждаем, что информационная коррозия способна разъесть самые прочные позиции любого политика. Даже если поддержка в обществе беспрецедентно высока. И нам бы совсем не хотелось, чтобы повестку дня украинскому президенту, парламенту, правительству и всему украинскому народу каждое утро объявляли на каналах российского влияния в Украине", - отметил руководитель фракции НФ.

Бурбак также подчеркнул, что его политсила инициировала создание ВСК относительно вмешательства в выборы России и связанных с ней граждан Украины.

"Мы обращались ко всем фракциям с призывом дать своих представителей для формирования ВСК. Однако, я хотел бы спросить присутствующих здесь председателей фракций, которые не подали свои кандидатуры в ВСК: какая невидимая рука останавливала вас принять участие в работе ВСК? Страх перед Путиным? Связи с его кумом? Бизнес-интересы? Сегодня тот случай, когда даже молчание можно расценить как предательство. Поэтому "Народный фронт" требует четкой реакции и плана действий для недопущения московского реванша в Украине", - подчеркнул руководитель фракции.

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Как сообщалось, народный депутат Украины Тарас Козак (фракция "Оппозиционный блок"), владелец телеканалов "112 Украина" и NewsOne, стал владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK и создает медиахолдинг "Новости".

С телеканала Zik увольняется генеральный директор Игорь Туркевич и еще ряд журналистов.

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Тарас Козак входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".